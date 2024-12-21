Penyebab Blacklist BI Checking Apa Saja?

JAKARTA - Penyebab blacklist BI Checking apa saja? BI Checking merupakan salah satu informasi yang bisa diakses oleh pihak kredit untuk mengecek riwayat kredit nasabah.

Blacklist BI Checking merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan riwayat kredit seseorang. Nantinya, ketika nasabah ingin meminjam suatu pinjaman/kredit, pihak kredit akan mengecek terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya.

Ketika nasabah masuk ke daftar hitam, otomatis ia akan sulit mendapatkan persetujuan pinjaman dari lembaga keuangan terkait. Maka dari itu, intip di sini apa saja penyebab blacklist BI Checking.

1. Telat Membayar Cicilan

Meskipun Anda pada akhirnya melunasi cicilan Anda, namun Anda akan tetap mendapatkan skor kredit jika membayar cicilannya secara telat.

2. Tidak Membayar Tunggakan

Salah satu penyebab utama masuk ke daftar BI Checking juga karena Anda tidak membayar tunggakan. Ketika Anda tidak membayar tunggakan, data cicilan Anda akan langsung masuk ke SLIK OJK.