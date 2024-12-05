Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Tingkatan Skor di SLIK OJK atau BI Checking yang Perlu Diketahui

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |23:41 WIB
Ini Tingkatan Skor di SLIK OJK atau BI Checking yang Perlu Diketahui
Skor SLIK OJK dan BI Checking (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini tingkatan skor di SLIK OJK atau BI Checking yang perlu diketahui. SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah pusat data yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit masyarakat serta lembaga keuangan. SLIK OJK dikelola langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pengawasan dan memberikan layanan informasi keuangan yang transparan.

Skor di SLIK OJK atau BI Checking berperan sangat penting dalam menilai kelayakan kredit seseorang. Skor ini mencerminkan riwayat pinjaman dan pembayaran individu.

Dengan mengetahui berbagai tingkatan, skor ini membantu pengguna untuk mengetahui posisi keuangan, mulai dari skor tinggi yang menunjukkan riwayat kredit yang baik hingga skor rendah yang dapat mempengaruhi peluang mendapatkan kredit.

Masyarakat bisa mengecek riwayat dan skor kredit mereka melalui SLIK OJK, sementara lembaga keuangan dan pembiayaan dapat menggunakan informasi ini untuk menilai kelayakan calon debitur sebelum memberikan pinjaman. Sistem ini membantu memastikan keputusan kredit yang lebih tepat dan transparan.

Berikut ini tingkatan skor di SLIK OJK atau BI Checking yang perlu diketahui, dirangkum Okezone, Kamis (5/12/2024):

Halaman:
1 2
