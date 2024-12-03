Pendaftaran Rekrutmen OJK Terbaru 2024 Resmi Dibuka untuk Lulusan D3 hingga S3, Ini Link hingga Syaratnya

JAKARTA - Pendaftaran rekrutmen OJK terbaru 2024 resmi dibuka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali membuka lowongan kerja bagi talenta terbaik untuk bergabung dalam sejumlah posisi strategis.

OJK merupakan lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK membuka peluang emas bagi para talenta terbaik Indonesia yang ingin bergabung dalam menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan nasional.

Dengan posisi yang tersedia untuk lulusan D3, D4, S1, S2, hingga S3 OJK menawarkan karier yang menjanjikan, lingkungan kerja profesional, serta kesempatan berkembang melalui pelatihan berkualitas.

OJK telah membuka pendaftaran rekrutmen SDM tahun 2024, yang berlangsung mulai hari ini, 3 Desember 2024 pukul 08.00 WIB hingga berakhir pada 8 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

Bagi Anda yang berminat, pastikan untuk memperhatikan tanggal waktu batas pendaftaran. Proses rekrutmen ini dapat dilakukan secara online melalui laman resmi OJK melalui situs https://ojkpcs8pct2.shl.co.id.

Jika Anda salah satu lulusan D3, D4, S1, S2 atau S3 yang sedang mencari peluang karier, informasi berikut mengenai lowongan terbaru OJK bisa menjadi panduan Anda.