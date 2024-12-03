Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Rekrutmen OJK Terbaru 2024 Resmi Dibuka untuk Lulusan D3 hingga S3, Ini Link hingga Syaratnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:50 WIB
Pendaftaran Rekrutmen OJK Terbaru 2024 Resmi Dibuka untuk Lulusan D3 hingga S3, Ini Link hingga Syaratnya
Pendaftaran Rekrutmen OJK Terbaru 2024 (Foto: OJK)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran rekrutmen OJK terbaru 2024 resmi dibuka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali membuka lowongan kerja bagi talenta terbaik untuk bergabung dalam sejumlah posisi strategis.

OJK merupakan lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK membuka peluang emas bagi para talenta terbaik Indonesia yang ingin bergabung dalam menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan nasional.

Dengan posisi yang tersedia untuk lulusan D3, D4, S1, S2, hingga S3 OJK menawarkan karier yang menjanjikan, lingkungan kerja profesional, serta kesempatan berkembang melalui pelatihan berkualitas.

OJK telah membuka pendaftaran rekrutmen SDM tahun 2024, yang berlangsung mulai hari ini, 3 Desember 2024 pukul 08.00 WIB hingga berakhir pada 8 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

Bagi Anda yang berminat, pastikan untuk memperhatikan tanggal waktu batas pendaftaran. Proses rekrutmen ini dapat dilakukan secara online melalui laman resmi OJK melalui situs https://ojkpcs8pct2.shl.co.id.

Jika Anda salah satu lulusan D3, D4, S1, S2 atau S3 yang sedang mencari peluang karier, informasi berikut mengenai lowongan terbaru OJK bisa menjadi panduan Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795/pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187593/ihsg-cWyd_large.jpeg
OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal di DPR: IHSG Tembus ke 8.617
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186877/erick_thohir-PdF9_large.jpg
OJK soal Erick Thohir Usul Dana Pensiun Atlet dan Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185462/bank-MrEV_large.jpg
Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Ini Aturan Baru OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838/pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement