Cek Harga BBM di Tengah Tingginya Minyak Dunia

Update Harga BBM Pertamina hingga Vivo Hari Ini . (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga hari ini belum mengalami perubahan. Namun perlu menjadi catatan karena harga minyak dunia telah menyentuh level tertinggi.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November turun USD1,17 atau 1,2% menjadi USD95,38 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak Brent untuk November akan berakhir pada Jumat. Sementara Brent untuk penyerahan Desember turun sekitar 1,3% menjadi USD93,10 per barel.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November turun USD1,97 atau 2,1% menjadi USD91,71 per barel di New York Mercantile Exchange.

Di awal bulan ini, penyedia BBM seperti Pertamina, Vivo, BP AKR hingga Shell telah melakukan kenaikan harga.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang mulai berlaku efektif pada Jumat (1/9/2023) lalu.

Untuk produk BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang dijual Pertamina, tercatat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di bulan Agustus dipatok Rp12.400 per liter, kini menjadi Rp13.300 per liter.

Kemudian, Pertamax Turbo yang sebelumnya hanya Rp14.000 per liter kini menjadi Rp15.900 per liter. Sementara harga Dexlite per 1 September 2023 di banderol Rp16.350 per liter, dari sebelumnya Rp13.950 per liter.

Tak hanya Pertamina, sejumlah SPBU swasta seperti Shell juga menaikkan harga BBM per 1 September 2023 ini.

Tercatat, Shell Super menjadi Rp14.760 per liter dari yang sebelumnya Rp13.280 per liter. Kemudian, Shell V-Power menjadi Rp15.650 per liter dari yang sebelumnya Rp14.190 per liter. Lalu harga BBM Shell V-Power Diesel dan Shell V-power Nitro+ juga mengalami kenaikan.

Kemudian, BP-AKR dan Vivo Energy juga menaikkan harga BBM mereka.

Berikut daftar harga BBM per liter terbaru di seluruh SPBU di Indonesia yang berlaku hari ini, Jumat (29/9/2023).

Harga BBM Pertamina (DKI Jakarta)

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 15.900

Pertamax Green: 95 Rp 15.000

Dexlite: Rp 16.350

Pertamina Dex: Rp 16.900

Harga BBM Shell di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten

Shell Super: Rp 14.760 per liter

Shell V-Power: Rp 15.650 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp 16.940 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp 16.010 per liter

Harga BBM Shell Jawa Timur

Shell Super: Rp 14.760 per liter

Shell V-Power: Rp 15.650 per liter

Shell Diesel Extra: Rp 16.350