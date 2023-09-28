Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina hingga Shell Hari Ini 28 September, Ada yang Naik

JAKARTA - Perbandingan harga BBM Pertamina, Vivo, Shell hingga BP AKR pada hari libur nasional, Kamis (28/9/2023).

Untuk BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang dijual Pertamina mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di bulan Agustus dipatok Rp 12.400 per liter, kini menjadi Rp 13.300 per liter.

Kemudian, Pertamax Turbo yang sebelumnya hanya Rp 14.000 per liter kini menjadi Rp 15.900 per liter. Sementara harga Dexlite per 1 September 2023 di banderol Rp 16.350 per liter, dari sebelumnya Rp 13.950 per liter.

Adapun harga Pertamina DEX kini dijual sebesar Rp 16.900 per liter, dari sebelumnya Rp 14.350 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Ternyata, tak hanya Pertamina, sejumlah SPBU swasta seperti Shell juga menaikkan harga BBM per 1 September 2023 ini.

Shell Super menjadi Rp 14.760 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.280 per liter. Kemudian, Shell V-Power menjadi Rp 15.650 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.190 per liter. Lalu harga BBM Shell V-Power Diesel dan Shell V-power Nitro+ juga mengalami kenaikan.