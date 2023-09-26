Update Kenaikan Harga BBM Pertamina hingga Shell Hari Ini

JAKARTA - Harga minyak yang melonjak membuat harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Pertamina hingga Shell pun sudah melakukan kenaikan harga di awal bulan ini.

Untuk produk BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang dijual Pertamina, tercatat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di bulan Agustus dipatok Rp 12.400 per liter, kini menjadi Rp 13.300 per liter.

Kemudian, Pertamax Turbo yang sebelumnya hanya Rp 14.000 per liter kini menjadi Rp 15.900 per liter. Sementara harga Dexlite per 1 September 2023 di banderol Rp 16.350 per liter, dari sebelumnya Rp 13.950 per liter.

Selanjutnya, harga Pertamina DEX kini dijual sebesar Rp 16.900 per liter, dari sebelumnya Rp 14.350 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Ternyata, tak hanya Pertamina, sejumlah SPBU swasta seperti Shell juga menaikkan harga BBM per 1 September 2023 ini.

Tercatat, Shell Super menjadi Rp 14.760 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.280 per liter. Kemudian, Shell V-Power menjadi Rp 15.650 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.190 per liter. Lalu harga BBM Shell V-Power Diesel dan Shell V-power Nitro+ juga mengalami kenaikan. Kemudian, BP-AKR dan Vivo Energy juga menaikkan harga BBM mereka.

Berikut daftar harga BBM per liter terbaru di seluruh SPBU di Indonesia yang berlaku hari ini, Selasa (26/9/2023).

Harga BBM Pertamina (DKI Jakarta)

Pertamax: Rp13.300

Pertamax Turbo: Rp15.900

Pertamax Green: 95 Rp15.000

Dexlite: Rp16.350

Pertamina Dex: Rp16.900

Harga BBM Shell di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten

Shell Super: Rp14.760 per liter

Shell V-Power: Rp15.650 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp16.940 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp16.010 per liter

Harga BBM Shell Jawa Timur

Shell Super: Rp14.760 per liter

Shell V-Power: Rp15.650 per liter

Shell Diesel Extra: Rp16.350