Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp14.300 per Liter Mulai 1 Oktober 2023

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite pada 1 Oktober 2023.

Harga BBM Pertamax naik Rp700 dari Rp13.600 per liter menjadi Rp14.300 per liter yang berlaku di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku Utara hingga Maluku.

Harga Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp16.950 dan Dexlite juga naik menjadi Rp17.550 per liter. Harga Pertamina Dex naik menjadi Rp18.250.

Kenaikan harga BBM Pertamax ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Berikut ini harga BBM Pertamax di wilayah Papua hingga Maluku

Provinsi Maluku:

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550