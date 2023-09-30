Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp14.300 per Liter Mulai 1 Oktober 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |21:01 WIB
Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp14.300 per Liter Mulai 1 Oktober 2023
Harga BBM Pertamax Naik
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite pada 1 Oktober 2023.

Harga BBM Pertamax naik Rp700 dari Rp13.600 per liter menjadi Rp14.300 per liter yang berlaku di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku Utara hingga Maluku.

Harga Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp16.950 dan Dexlite juga naik menjadi Rp17.550 per liter. Harga Pertamina Dex naik menjadi Rp18.250.

Kenaikan harga BBM Pertamax ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Berikut ini harga BBM Pertamax di wilayah Papua hingga Maluku

Provinsi Maluku:

Harga Pertamax Rp14.300

Harga Dexlite Rp17.550

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176368//bbm-KB84_large.jpg
Stok Bensin Shell Habis di Semua SPBU, Masyarakat Diminta Cari Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175532//spbu_total-Ah4j_large.jpg
Daftar SPBU Swasta yang Masih dan Pernah Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176035//motor_honda-pN8K_large.jpg
Apakah Motor Aman Konsumsi BBM Etanol 10%? Ini Kata Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997//bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688//bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175454//bbm-m15T_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga Shell Resmi Naik, Berlaku Hari Ini 9 Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement