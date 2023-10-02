Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Asyik! Ada Tarif Promo Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Awal Operasional

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |04:07 WIB
Asyik! Ada Tarif Promo Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Awal Operasional
Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung (Foto: Okezone/Instagram LRT Jabodebek)
JAKARTA - Pada awal operasional kereta cepat Jakarta-Bandung akan ada penetapan tarif promo.

Adapun rencananya Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan pada 2 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa tarif promo pada awal pengoperasian kereta cepat ditujukan untuk menarik minat masyarakat.

"Akan diterapkan tarif promo pada awal operasional KCJB untuk menarik minat masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

Adapun Menhub tidak menyebutkan besaran tarif promo yang akan diberikan pada tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya pada Jumat (29/9/2023) dalam acara Hub Space Menhub mengatakan bahwa pada peresmian di 2 Oktober Presiden akan ada beberapa keputusan penting yang dikeluarkan.

