Menhub: Ada Tarif Promo pada Awal Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa akan ada penetapan tarif promo pada awal operasional kereta cepat Jakarta-Bandung.

Adapun rencananya Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan pada 2 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo.

Menhub menyebutkan tarif promo pada awal pengoperasian kereta cepat ditujukan untuk menarik minat masyarakat.

"Akan diterapkan tarif promo pada awal operasional KCJB untuk menarik minat masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/10/2023).

Adapun Menhub tidak menyebutkan besaran tarif promo yang akan diberikan pada tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya pada Jumat (29/9/2023) dalam acara Hub Space Menhub mengatakan bahwa pada peresmian di 2 Oktober Presiden akan ada beberapa keputusan penting yang dikeluarkan.