Daftar Lengkap Gaji PNS Golongan I hingga IV Oktober 2023

JAKARTA - Daftar lengkap gaji PNS golongan I hingga IV Oktober 2023. Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi profesi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.

Pasalnya, PNS mengemban tugas yang cukup krusial pada sistem pemerintahan. Seperti melaksanakan program pemerintah, melayani kepentingan publik dan menjalankan tugas-tugas penting lainnya.

Menurut sebagian orang profesi ini sudah terjamin. Sebab, selain mendapatkan gaji pokok, menjadi seorang PNS juga mendapatkan berbagai fasilitas serta tunjangan yang diberikan oleh negara.

Hal ini, menjadi salah satu alasan terkuat yang mengakibatkan persaingan untuk menjadi seorang PNS semakin ketat pada setiap tahunnya.

Adapun, gaji PNS pada tahun 2023 berdasarkan pada golongan masa kerjanya atau yang dikenal Masa Kerja Golongan (MKG). Skema gaji PNS ini telah tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019.

Berikut daftar lengkap gaji PNS golongan I hingga IV Oktober 2023, yang telah dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Senin (2/10/2023).

1. Gaji PNS 2023 Golongan I

Gaji PNS Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800

Gaji PNS Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

Gaji PNS Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

Gaji PNS Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

2. Gaji PNS 2023 Golongan II

Gaji PNS Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

Gaji PNS Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

Gaji PNS Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

Gaji PNS Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

3. Gaji PNS 2023 Golongan III

Gaji PNS Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

Gaji PNS Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

Gaji PNS Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

Gaji PNS Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

4. Gaji PNS 2023 Golongan IV

Gaji PNS Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5 juta

Gaji PNS Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

Gaji PNS Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

Gaji PNS Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

Gaji PNS Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200