Jokowi Umumkan Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung 16 Oktober 2023

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Oktober 2023.

Menurutnya Presiden Jokowi telah mengumumkan kisaran tarif proyek kereta cepat mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu. Akan tetapi tarif tersebut belum ditetapkan.

"Tadi kan sudah diberitahu presiden, sekitar 250-350 ribu, nanti tunggu aja tanggal 16 Oktober," katanya saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Adapun lanjut dia pada 16 Oktober 2023 tarif yang dikeluarkan tersebut masih diberikan promo atau tidaknya maka Presiden lah yang menentukan.

"Ya nanti Presiden Jokowi yang menentukan diskon enggak diskon," katanya.