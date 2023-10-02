Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Umumkan Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung 16 Oktober 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |16:03 WIB
Jokowi Umumkan Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung 16 Oktober 2023
Menko Luhut Binsar Pandjaitan jelaskan soal tarif kereta cepat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Oktober 2023.

Menurutnya Presiden Jokowi telah mengumumkan kisaran tarif proyek kereta cepat mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu. Akan tetapi tarif tersebut belum ditetapkan.

"Tadi kan sudah diberitahu presiden, sekitar 250-350 ribu, nanti tunggu aja tanggal 16 Oktober," katanya saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Adapun lanjut dia pada 16 Oktober 2023 tarif yang dikeluarkan tersebut masih diberikan promo atau tidaknya maka Presiden lah yang menentukan.

"Ya nanti Presiden Jokowi yang menentukan diskon enggak diskon," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176319/utang_kereta_cepat-alun_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Bukan Tanggungan Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175708/whoosh-DxAb_large.png
Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171001/kereta_cepat_whoosh-LjGO_large.jpg
Pembangunan Akses Jalan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Rampung, Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170104/erick_thohir-DQAC_large.jpg
Selesaikan Utang Whoosh ke China, Erick Thohir: Negosiasi Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165224/layangan_nyangkut_pada_jalur_kereta_cepat-Upev_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Kembali Terhenti Akibat Layangan Nyangkut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement