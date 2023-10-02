Advertisement
HOT ISSUE

Ini Reaksi Jokowi soal Rekrutmen Pramugari Kereta Cepat Whoosh Pakai Bahasa Mandarin

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |15:11 WIB
Presiden Jokowi saat Resmikan Kereta Cepat Whoosh (Foto: Setkab)
Presiden Jokowi saat Resmikan Kereta Cepat Whoosh (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait proses rekrutmen pramugari Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang harus menguasi bahasa China.

Dia meminta semua pihak untuk mendengarkan penjelasan langsung dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Tanyakan KCIC," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung, Senin (2/10/2023).

Jokowi usai peresmian kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh, langsung menjajal kembali dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang. Menurut Jokowi, dalam perjalanan dirinya mendengar pramugari menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris saja.

"Tadi bahasanya bahasa Indonesia sama Inggris," kata Jokowi.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara soal adanya informasi terkait proses rekrutmen pramugari Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang harus menguasi bahasa China.

Halaman: 1 2
1 2
