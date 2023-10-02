Begini Cara Daftar Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Stasiun Halim, Jakarta pada Senin (2/10/2023). Setelah diresmikan masyarakat masih bisa menjajal kereta cepat secara gratis hingga pertengahan Oktober 2023.

GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyatakan pihaknya akan membuka pendaftaran kereta cepat Jakarta-Bandung secara gratis pada sore hari nanti. Adapun masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui website ayonaik.kcic.co.id.

"Rencananya hari ini memang akan kita buka sore ini untuk website-nya sehingga masyarakat bisa melakukan pemesanan secara mandiri untuk mengikuti Whoosh Experience Program ini," katanya saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Eva menjelaskan, dalam proses pendaftaran naik kereta cepat kali ini berbeda dengan pada masa uji coba beberapa waktu lalu. Di mana nantinya masyarakat akan menggunakan tiket dan kemudian untuk masuk ke peron stasiun harus melalui gerbang (gate).

"Artinya menggunakan tiket. Kalau kemarin pada saat uji coba operasional itu hanya pendataan nama, kemudian dimasukkan data melalui website KCIC pada saat di masa program untuk Whoosh experience program ini nanti masyarakat meskipun masih gratis ini kita akan mengajak masyarakat mengikuti proses bisnis yang normal," katanya.