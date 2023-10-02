Mau Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis, Ini Cara Daftar dan Jadwalnya

JAKARTA - Masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat Whoosh secara gratis. Adapun program gratis dimulai 3 Oktober hingga 7 Oktober 2023.

Berdasarkan penelusuran MNC Portal pada laman website ayonaik.kcic.co.id, masyarakat sudah bisa memilih jadwal perjalanan naik kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sementada iru, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, Whoosh Experience Program dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi penumpang Kereta Cepat Whoosh.

Penumpang akan mulai merasakan bagaimana pelayanan yang diterapkan pada layanan Kereta Cepat Whoosh tidak hanya saat dalam perjalanan tapi juga di stasiun layaknya nanti saat sudah dikenakan biaya.

“Dalam Whoosh Experience Program ini, penumpang mulai dapat memilih tiket kereta yang diinginkan sesuai jadwal perjalanan yang tersedia dan tidak harus pulang pergi (pp), penumpang sudah mulai menggunakan tiket fisik agar dapat melewati gate in dan gate out. Untuk memberikan kenyamanan, KCIC bersama para mitra juga akan menghadirkan bazaar kuliner dan hiburan bagi penumpang saat menunggu di Stasiun Halim,” ujar Dwiyana dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

Pada masa promo ini, masyarakat bisa memesan tiket Kereta Cepat Whoosh melalui website ayonaik.kcic.co.id dengan ketentuan sebagai berikut :

• Registrasi dilakukan hanya di web ayonaik.kcic.co.id

• Setiap pemesan hanya dapat melakukan registrasi untuk 2 penumpang dalam setiap transaksi

• Peserta menunjukan Bukti Registrasi Email yang berisi kode booking dan ID Card untuk melakukan penukaran tiket di loket counter stasiun pemberangkatan

• Nama penumpang yang sudah didaftarkan sesuai ID Card pada saat registrasi tidak dapat diganti pada saat penukaran tiket di loket

• Penumpang tiba di Stasiun maksimal 60 menit sebelum jadwal keberangkatan KA yang telah dipilih

Mulai 3 Oktober juga, masyarakat sudah bisa naik dan turun di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang dan dapat melanjutkan perjalanan ke Stasiun Bandung menggunakan KA Feeder dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan KA Feeder yang telah disesuaikan dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan Kereta Cepat Whoosh.