Bank Muamalat Berikan Literasi Keuangan ke Mahasiswa

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan produk perbankan.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan bangga dapat bersinergi dengan Unpad yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia.

Kerja sama ini adalah wujud komitmen perseroan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat melalui dukungan perguruan tinggi.

“Bank Muamalat telah lama menjadi mitra Unpad. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya yang terkait dengan keuangan syariah. Selain itu, kami juga memiliki beragam produk dan layanan yang dapat mengakomodir kebutuhan di ruang lingkup akademis dan dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika Unpad baik pengajar, staf, mahasiswa, hingga alumni,” ujarnya dari keterangan resmi, Selasa (3/10/2023).

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, Bank Muamalat akan mendukung pengembangan layanan perbankan untuk sistem keuangan di Unpad secara menyeluruh.

Di samping itu, mahasiswa tingkat akhir Unpad juga dapat mengikuti program magang di Bank Muamalat melalui program MIKO (Muamalat Indonesia Kompeten).

Kedua instansi juga akan berkolaborasi dalam program Minterin yaitu berupa seminar yang diberikan oleh praktisi perbankan kepada mahasiswa, Gerakan Bersih Masjid di lingkungan kampus Unpad dan kerja sama UPZ (Unit Pengumpul Zakat).