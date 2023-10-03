Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Berikan Literasi Keuangan ke Mahasiswa

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:19 WIB
Bank Muamalat Berikan Literasi Keuangan ke Mahasiswa
Direktur Utama Bank Muamalat, Indra Falatehan bahas literasi keuangan dengan mahasiswa. (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan produk perbankan.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan bangga dapat bersinergi dengan Unpad yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia.

 BACA JUGA:

Kerja sama ini adalah wujud komitmen perseroan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat melalui dukungan perguruan tinggi.

“Bank Muamalat telah lama menjadi mitra Unpad. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya yang terkait dengan keuangan syariah. Selain itu, kami juga memiliki beragam produk dan layanan yang dapat mengakomodir kebutuhan di ruang lingkup akademis dan dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika Unpad baik pengajar, staf, mahasiswa, hingga alumni,” ujarnya dari keterangan resmi, Selasa (3/10/2023).

 BACA JUGA:

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, Bank Muamalat akan mendukung pengembangan layanan perbankan untuk sistem keuangan di Unpad secara menyeluruh.

Di samping itu, mahasiswa tingkat akhir Unpad juga dapat mengikuti program magang di Bank Muamalat melalui program MIKO (Muamalat Indonesia Kompeten).

Kedua instansi juga akan berkolaborasi dalam program Minterin yaitu berupa seminar yang diberikan oleh praktisi perbankan kepada mahasiswa, Gerakan Bersih Masjid di lingkungan kampus Unpad dan kerja sama UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement