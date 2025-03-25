Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |07:34 WIB
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memastikan ketersediaan uang tunai layak edar selama Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, kesiapan tersebut guna mengantisipasi tingginya kebutuhan uang tunai di masyarakat sepanjang Ramadan dan libur Idulfitri. Hal ini sekaligus dukungan Bank Muamalat dalam kegiatan Semarak Rupiah dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI).

"Untuk kebutuhan uang tunai tahun ini, kami menyiapkan sekitar Rp624 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada Ramadan dan Idulfitri tahun 2024 yang mencapai Rp515,3 miliar," kata Karno.

1. Penukaran Uang

Adapun untuk penukaran uang layak edar di Bank Muamalat, masyarakat bisa menukarkan uang mulai dari pecahan Rp1.000 kertas hingga Rp50.000.

Karno menambahkan, bersama BI, Bank Muamalat mengoperasikan kas keliling di Basket Hall Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2025 pukul 08.00 WIB hingga selesai, kemudian pada 22 dan 23 Maret 2025 pukul 08.30 WIB hingga selesai. Tak hanya itu, terdapat 15 titik lokasi penukaran di area Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang akan berlangsung pada 24-27 Maret 2025. Layanan penukaran uang layak edar ini mengoptimalkan penggunaan aplikasi penukaran uang rupiah BI Pintar.

"Kami mengingatkan nasabah dan masyarakat untuk membawa 'Bukti Pemesanan' dari aplikasi BI Pintar dan KTP saat hendak melakukan penukaran uang di kas keliling," ujar Karno.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/320/3119133/bank_muamalat-LV2q_large.jpg
11 Ribu Calon Jemaah Bakal Lunasi Biaya Haji Reguler
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement