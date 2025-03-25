Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memastikan ketersediaan uang tunai layak edar selama Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, kesiapan tersebut guna mengantisipasi tingginya kebutuhan uang tunai di masyarakat sepanjang Ramadan dan libur Idulfitri. Hal ini sekaligus dukungan Bank Muamalat dalam kegiatan Semarak Rupiah dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI).

"Untuk kebutuhan uang tunai tahun ini, kami menyiapkan sekitar Rp624 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada Ramadan dan Idulfitri tahun 2024 yang mencapai Rp515,3 miliar," kata Karno.

1. Penukaran Uang

Adapun untuk penukaran uang layak edar di Bank Muamalat, masyarakat bisa menukarkan uang mulai dari pecahan Rp1.000 kertas hingga Rp50.000.

Karno menambahkan, bersama BI, Bank Muamalat mengoperasikan kas keliling di Basket Hall Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2025 pukul 08.00 WIB hingga selesai, kemudian pada 22 dan 23 Maret 2025 pukul 08.30 WIB hingga selesai. Tak hanya itu, terdapat 15 titik lokasi penukaran di area Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang akan berlangsung pada 24-27 Maret 2025. Layanan penukaran uang layak edar ini mengoptimalkan penggunaan aplikasi penukaran uang rupiah BI Pintar.

"Kami mengingatkan nasabah dan masyarakat untuk membawa 'Bukti Pemesanan' dari aplikasi BI Pintar dan KTP saat hendak melakukan penukaran uang di kas keliling," ujar Karno.