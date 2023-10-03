Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Ditutup Bikin UMKM Rugi? Ini Kata Menkop Teten

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:45 WIB
TikTok Shop Ditutup Bikin UMKM Rugi? Ini Kata Menkop Teten
Menkop Soal TikTok Shop Ditutup Besok. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak akan dirugikan setelah TiktTok Shop berhenti mulai Rabu 4 Oktober 2023.

"Penutupan TikTok Shop ini sebenarnya tidak mengganggu para seller, karena para seller, para pelaku UMKM yang jualan online bisa memanfaatkan promo produknya di TikTok medsosnya," kata Teten, dikutip dari Antara, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Teten menjelaskan, para seller (penjual) dan UMKM dapat memanfaatkan TikTok sebagai media sosial untuk mempromosikan produk mereka, kemudian penjualannya akan diarahkan kepada e-commerce dari berbagai platform.

Pada kenyataannya, Teten mengatakan penjual tidak berjualan di satu platform saja.

Menurut Teten, TikTok sebagai media sosial menjadi pemasaran yang paling efektif karena sudah 113 juta orang Indonesia masuk ke dalam ekosistem.

"Pembelinya juga tinggal pindah 'channel' saja, jadi sederhana itu, jadi tidak benar kalau setelah ditutup ini mereka akan bangkrut dan lain sebagainya," kata Teten.

Teten menambahkan bahwa pemerintah tidak melarang TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia, melainkan hanya perlu mengikuti aturan, yakni membuka kantor berbadan hukum di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133317/emak_emak_cari_cuan_lewat_konten_creator-7PUY_large.png
Raup Cuan, Emak-Emak di RI Kini Jadi Konten Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133313/belanja_online-vy6U_large.jpg
Transaksi Belanja Online Meroket di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124702/belanja_online-YpL3_large.jpg
Transaksi Belanja Online Orang RI Naik 10 Kali Lipat saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/455/3111416/tokopedia-LpBa_large.jpg
Tren Belanja Online Awal 2025, Ini Barang yang Paling Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/455/3102374/bukalapak-PTi9_large.jpg
Bukalapak Tutup Bisnis E-commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100142/airlangga-1byD_large.jpg
Transaksi Belanja di Indonesia Rp25,4 Triliun, Diskon 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement