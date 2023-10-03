TikTok Shop Ditutup Bikin UMKM Rugi? Ini Kata Menkop Teten

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak akan dirugikan setelah TiktTok Shop berhenti mulai Rabu 4 Oktober 2023.

"Penutupan TikTok Shop ini sebenarnya tidak mengganggu para seller, karena para seller, para pelaku UMKM yang jualan online bisa memanfaatkan promo produknya di TikTok medsosnya," kata Teten, dikutip dari Antara, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10/2023).

BACA JUGA: TikTok Shop Resmi Ditutup Mulai Besok 4 Oktober 2023

Teten menjelaskan, para seller (penjual) dan UMKM dapat memanfaatkan TikTok sebagai media sosial untuk mempromosikan produk mereka, kemudian penjualannya akan diarahkan kepada e-commerce dari berbagai platform.

Pada kenyataannya, Teten mengatakan penjual tidak berjualan di satu platform saja.

Menurut Teten, TikTok sebagai media sosial menjadi pemasaran yang paling efektif karena sudah 113 juta orang Indonesia masuk ke dalam ekosistem.

"Pembelinya juga tinggal pindah 'channel' saja, jadi sederhana itu, jadi tidak benar kalau setelah ditutup ini mereka akan bangkrut dan lain sebagainya," kata Teten.

Teten menambahkan bahwa pemerintah tidak melarang TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia, melainkan hanya perlu mengikuti aturan, yakni membuka kantor berbadan hukum di Indonesia.