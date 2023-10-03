BRI Dapat Fee dari Agen BRILink Rp728,6 Miliar dalam 6 Bulan

JAKARTA - Bank BRI mencatat AgenBRILink hingga paruh pertama tahun ini sudah mencapai 666.038 yang tersebar di 59.205 desa atau meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia. Angka tersebut tumbuh sekitar 16,9% secara tahunan (year on year/yoy).

Dengan jumlah agen yang sangat banyak dan tersebar tersebut, perseroan mampu membukukan volume transaksi sekitar Rp675,8 triliun. Kinerja AgenBRILink pun mendorong terjadinya sharing economy.

Fee yang diperoleh BRI melalui kinerja agen laku pandai tersebut dalam enam bulan pertama tahun ini mencapai sekitar Rp728,6 miliar. Dengan demikian, Sunarso menyebut fee yang diterima agen laku pandai lebih besar sekitar 2 atau bahkan 3 kali dari BRI.

“Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran AgenBRILink dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ternyata masih lebih senang bertransaksi pakai cash dan melalui agen. Ini benar-benar real sharing economy. Karena kalau BRI 6 bulan terima fee dari AgenBRILink sekitar Rp728,6 miliar, maka sebenarnya yang diterima oleh agen-agen itu secara total tidak kurang dari Rp2 triliun menurut saya,” jelas Direktur Utama BRI Sunarso.

Adapun untuk penilaian, pemenang kategori Transformation Project diseleksi berdasarkan submission yang dikirimkan serta riset mendalam yang dilakukan oleh The Banker. Sedangkan The Banker adalah adalah media industri keuangan terkemuka di dunia yang bermarkas di London.

Sebagai institusi media keuangan internasional, The Banker memberikan pandangan dan pengetahuan ekonomi juga keuangan untuk sektor finansial dunia. The Banker telah membangun reputasi atas pelaporan yang objektif dan tajam.

“Oleh karena itu kami berterima kasih kepada The Banker yang telah menilai kinerja kami, dalam hal ini AgenBRILink secara objektif dan transparan. Tentunya penghargaan ini bukan puncak pencapaian kami, karena BRI selalu berkomitmen untuk terus berinovasi memberikan layanan terbaik sesuai mengikuti journey kebutuhan masyarakat,” imbuh Sunarso.

Terkait keberhasilan AgenBRILink, senada dengan Sunarso, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Pemerintah melalui BUMN mendorong transformasi berkelanjutan di perusahaan milik negara. Strateginya, melalui empat blueprint yang harus dijalankan BUMN.