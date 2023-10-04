Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cita-Cita Putri Ariani Setelah AGT 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:42 WIB
Ini Cita-Cita Putri Ariani Setelah AGT 2023
Putri Ariani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Cita-cita Putri Ariani setelah AGT 2023 menarik untuk diulas. Sosok penyanyi muda asal Yogyakarta tersebut baru saja merampungkan penampilan finalnya pada ajang tersebut.

Dalam babak final, Putri Ariani tampil memukau dengan membawakan lagu Elton John berjudul “Don’t Let the Sun Go Down on Me.” Berkat penampilannya tersebut, Putri Ariani banjir pujian dari para juri. Sayangnya, penyanyi disabilitas tersebut harus puas menduduki posisi keempat.

Kendati demikian, penyanyi berusia 17 tahun tersebut masih memiliki impian yang panjang. Lantas, apa cita-cita Putri Ariani setelah AGT 2023?

Putri Ariani merupakan seorang penyanyi yang penuh dengan impian. Jauh sebelum babak final, putri dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty ini mengungkapkan cita-citanya ingin menjadi seorang diva internasional.

"Mimpi terbesar saya adalah menjadi seorang Diva Internasional terbesar di dunia seperti Whitney Houston dan memenangkan Grammy Awards," kata Putri Ariani saat ditanya oleh Sofia Vergara, dikutip dari kanal YouTube America's Got Talent 2023 Rabu (4/10/2023).

Halaman:
1 2
