HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Ungkap Kebohongan TikTok Shop: UMKM Besar Diminta Jual Produk China

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:06 WIB
Menkop Ungkap Kebohongan TikTok Shop: UMKM Besar Diminta Jual Produk China
Menkop Ungkap Kebohongan TikTok. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan permainan TikTok dalam social commerce yang hari ini resmi ditutup, TikTok Shop.

Teten menyebutkan, TikTok Shop awalnya menguntungkan UMKM. Namun lama kelamaan penjualan para UMKM yang cenderung semakin besar malah menurun.

“Awalnya memang penjualan mereka hits di TikTok, namun perlahan ketika nama mereka sudah besar, reseller diminta untuk menjual produk-produk dari Tiongkok”, ujarnya di kanal YouTube Rhenald Kasali.

Dijelaskan kembali, ketika reseller tidak menjual produk-produk Tiongkok dan tetap menjual produk lokal, penjualan mereka akan terkena shadow ban.

“Banyak reseller diminta untuk menjual barang dari tiongkok apabila tidak dan tetap menjual produk lokal akan terkena shadow ban. Shadow ban membuat penjualan produk mereka tidak terlihat dan tertutup oleh TikTok," lanjutnya.

Teten pun mengakui, di sini pemerintah lemah dalam mengatur perdagangan di social commerce. Oleh karena itu, pemerintah langsung memperkuat regulasinya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
