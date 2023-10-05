Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Kenaikan Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Hari Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:36 WIB
Daftar Lengkap Kenaikan Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Hari Ini
Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo terbaru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga BBM di Pertamina, Shell, BP AKR dan Vivo pada Kamis (5/10/2023).

Awal Oktober, seluruh operator SPBU serentak menyesuaikan harga BBM non subsidi. Kenaikan dilakukan untuk menyesuaikan harga pasar, minyak mentah dunia, dan faktor kurs.

Penyesuaian tersebut sesuai regulasi, yakni Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Harga setelah kenaikan memang menunjukkan bahwa BBM Pertamina sangat kompetitif. Untuk Pertamax RON 92 misal, di Pulau Jawa Pertamina menjual Rp14.000 per liter. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan Shell Super (RON 92) Rp15.380 per liter, BP92 yakni Rp14.580 per liter, dan Revvo-92 (Vivo) yang dijual Rp15.080 per liter.

 BACA JUGA:

Begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang dijual Rp16.000 per liter, masih lebih rendah dibandingkan Shell V Power RON 95 yakni Rp16.350 per liter, dan BP Ultimate 95 seharga Rp16.350 per liter.

Halaman:
1 2
