Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan Usai Syahrul Yasin Limpo Mundur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari kursi Menteri Pertanian (Mentan).

Jokowi pun sudah menindaklanjuti dan menandatangani surat tersebut.

"Tadi malam saya sudah di berikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari pak menteri pertanian. Ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah di tindak lanjuti sudah saya tandatangani juga," kata Jokowi di Kompleks Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Jokowi menyatakan pengganti sementara SYL yakni Kepala Bandan Pangan Arief Prasetyo. Arief akan menjadi pelaksana tugas (Plt) Mentan.