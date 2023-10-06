Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Tebar Rp1,68 Triliun ke Daerah yang Turunkan Stunting

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:37 WIB
Sri Mulyani Tebar Rp1,68 Triliun ke Daerah yang Turunkan Stunting
Sri Mulyani serahkan insentif fiskal ke daerah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menurunkan stunting. Sri Mulyani mendampingi Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dalam menyerahkan penghargaan uang berupa insentif fiskal.

Insentif diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan secara cepat angka stunting (anak kurang gizi). Adapun penyerahan insentif tersebut dilaksanakan di Istana Wakil Presiden pada sore ini (6/10/2023).

Total insentif fiskal (penghargaan uang) untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik adalah sebesar Rp1,68 triliun diberikan kepada 90 daerah, 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten (Prestasi tahun 2022) dan kepada 125 daerah, 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten (prestasi tahun 2023).

"Tahun 2022 angka stunting 21,6%, turun tajam dari tahun 2018 yang sebesar 30,8%. Presiden @jokowi menargetkan penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14%. Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati.

Anggaran penurunan stunting 2023 di Kementerian dan Lembaga sebesar Rp30,0 triliun, dengan realisasi sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9%.

Sri mengatakan, pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui Transfer Keuangan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp16,56 triliun. Adapun transfer ini terdiri dari, yang pertama, insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun (IF atas kinerja tahun sebelumnya Rp936 miliar dan tahun berjalan Rp750 miliar).

Halaman:
1 2
