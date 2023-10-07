Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KTT AIS, Indonesia Dorong Pengembangan Blue Economy Melalui Obligasi Biru

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:36 WIB
KTT AIS, Indonesia Dorong Pengembangan <i>Blue Economy</i> Melalui Obligasi Biru
KTT AIS dorong blue economy melalui obligasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 mendorong penguatan solidaritas mengatasi permasalahan di sektor maritim termasuk memajukan Blue Economy. Saat ini negara-negara pulau dan kepulauan menghadapi masalah yang sama, salah satunya adalah perubahan iklim yang menyebabkan naiknya muka air laut.

“Negara-negara pulau dan kepulauan umumnya menghadapi permasalahan yang sama ketika dihadapkan dengan isu-isu kemaritiman. Salah satu contohnya adalah perubahan iklim yang menyebabkan naiknya muka air laut,” kata Kepala Sekretariat AIS Forum Riny Modaso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Menurutnya, AIS Forum melihat bahwa perlu ada upaya kolektif untuk mengatasi isu tersebut. Dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama untuk bisa mengatasi permasalahan bersama tersebut. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan bagi AIS Forum membawa pesan kunci solidaritas sebagai salah satu tema turunan.

“Dua bahasan pokok lainnya adalah ekonomi biru dan laut sebagai masa depan. Ada empat fokus kerja AIS Forum selama ini, yakni adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penanganan bencana, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. Dalam perkembangannya, negara-negara partisipan AIS Forum saling berkolaborasi dan bekerja sama melalui program-program yang dilakukan oleh Sekretariat AIS Forum,” pungkasnya.

Pada berbagai area fokus kerja, AIS Forum terus memfasilitasi upaya untuk mempererat solidaritas antarnegara AIS. Nilai-nilai solidaritas kemudian diwujudkan dalam berbagai program, seperti pada Joint-Research dalam bidang riset dan pengembangan.

"Nantinya, negara-negara partisipan AIS Forum saling berkolaborasi dan bekerja sama," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160765/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-v2D4_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Bikin Kaget, Istana Buka Suara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement