Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Cara Membedakan Pinjol Legal dan Ilegal

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |22:01 WIB
6 Cara Membedakan Pinjol Legal dan Ilegal
Cara membedakan pinjol legal dan ilegal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Enam cara membedakan pinjol legal dan ilegal yang perlu diperhatikan oleh nasabah. Pasalnya, masih banyak dari masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal sering dirugikan.

Bahkan, banyak sekali juga kasus pinjol ilegal yang menjebak pengguna dengan memberikan perlakukan tak etis, teror, hingga menyebarkan data pribadi si pengguna.

Berikut ini cara membedakan pinjol legal dan ilegal yang dirangkum Okezone, Sabtu (7/10/2023).

1. Legalitas

Pinjaman legal memiliki izin dan regulasi yang jelas dari otoritas pemerintah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). sedangkan Pinjaman ilegal tidak memiliki izin dan regulasi yang jelas, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pinjaman tanpa ada pengawasan otoritas pemerintah.

2. Perhatikan syarat pinjamannya

Ciri dari pinjaman online ilegal yaitu cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sedangkan Penyelenggara pinjaman online legal yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement