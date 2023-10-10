Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PPATK Catat Perputaran Uang Judi Online di RI Tembus Rp190 Triliun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |08:12 WIB
PPATK Catat Perputaran Uang Judi Online di RI Tembus Rp190 Triliun
PPATK Laporkan Temuan Perputaran Uang Judi Online (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa selama periode 2017-2022 perputaran dana judi online telah mencapai Rp190 triliun. Jumlah tersebut berasal dari 887 jaringan bandar dan 156 juta transaksi ilegal.

Kominfo juga telah melakukan pemutusan akses atau penghapusan terhadap 60.582 konten perjudian online.

Maka itu OJK meminta kepada bank untuk segera melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindaklanjuti status masing-masing rekening yang terkait dengan judi online sehingga dapat dipastikan langkah yang harus dilakukan.

"Kami juga meminta kepada bank-bank untuk melaporkan kepada PPATK untuk menindaklanjuti lebih lanjut bagaimana sebetulnya status dari masing-masing rekening itu sehingga lebih bisa dipastikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya," kata Dian dikutip Antara, Selasa (10/10/2023).

1 2
