HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melesat ke Level 6.942 pada Pembukaan Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |09:32 WIB
IHSG Melesat ke Level 6.942 pada Pembukaan Perdagangan
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,30% ke 6.942,91 pada perdagangan hari ini Rabu (11/10/2023).

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 182 saham, 80 melemah dan 228 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp322 juta dari net-volume 442 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,41% di 950,284, indeks JII menguat 0,24% di 555,965, indeks IDX30 menguat 0,4% di 491,004, dan indeks MNC36 menguat 0,41% di 364,182.

Sektor yang berada di zona hijau yakni energi 0,26%, barang baku 0,35%, non siklikal 0,58%, siklikal 0,26%, keuangan 0,05%, properti 0,44%, teknologi 0,14%, infrastruktur 3,71%, transportasi 0,1%. Sementara sektor yang melemah hanya sektor industri 0,44% dan kesehatan 0,31%.

Halaman:
1 2
