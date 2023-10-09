BEI Gembok Saham Widiant Jaya Krenindo (WIDI) dan Waran Seri I WIDI-W

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) gembok atau penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) & Waran Seri I PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI-W). Saham WIDI dan Waran WIDI-W digembok karena terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham WIDI dan Waran Seri I WIDI-W pada perdagangan hari ini, Senin 9 Oktober 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham WIDI tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sedangkan penghentian sementara perdagangan Waran Seri I PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI-W) dilakukan di Seluruh Pasar," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (6/10/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham & Waran Seri I PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI & WIDI-W).