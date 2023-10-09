Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Gembok Saham Widiant Jaya Krenindo (WIDI) dan Waran Seri I WIDI-W

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |10:10 WIB
BEI Gembok Saham Widiant Jaya Krenindo (WIDI) dan Waran Seri I WIDI-W
BEI suspensi saham WIDI dan waran WIDI-W (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) gembok atau penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) & Waran Seri I PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI-W). Saham WIDI dan Waran WIDI-W digembok karena terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham WIDI dan Waran Seri I WIDI-W pada perdagangan hari ini, Senin 9 Oktober 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham WIDI tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sedangkan penghentian sementara perdagangan Waran Seri I PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI-W) dilakukan di Seluruh Pasar," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (6/10/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham & Waran Seri I PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI & WIDI-W).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176649/boy_thohir-v9Us_large.png
Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham Merdeka Gold Resources (EMAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement