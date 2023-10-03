Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik Signifikan, BEI Suspensi Saham Nusantara Infrastructure (META)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:23 WIB
Naik Signifikan, BEI Suspensi Saham Nusantara Infrastructure (META)
BEI Suspensi saham META (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau suspensi saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (META). Saham META digembok BEI lantaran terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham META pada perdagangan hari ini, Selasa 3 Oktober 2023.

"Penghentian sementara perdagangan META tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Senin (2/10/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham META.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
