HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Era Media Sejahtera (DOOH) Masuk Radar UMA BEI Imbas Naik Signifikan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |08:25 WIB
Saham Era Media Sejahtera (DOOH) Masuk Radar UMA BEI Imbas Naik Signifikan
BEI pantau ketat saham DOOH (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau pergerakan saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH). Saham DOOH masuk dalam radar pantauan akibat adanya peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, DOOH yang merupakan emiten yang bergerak di sektor media dan hiburan ini menunjukkan gerak saham yang naik secara signifikan, menguat 141.18% pada 5 hari terakhir perdagangan. Adapun, saham DOOH ditutup naik juga pada perdagangan Jumat (29/9/2023) lalu dengan menguat 23,00% di level 123.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham DOOH yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan P.H Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Martin Satria D. Bako, Senin (2/10/2023).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai DOOH adalah informasi tanggal 14 September 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sebagai informasi, sebelumnya bursa telah mengumumkan UMA atas perdagangan saham DOOH pada tanggal 5 Juni 2023.

Halaman:
1 2
