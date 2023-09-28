Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Emiten Peternakan (DEWI) Merosot 53,82% di Semester I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:00 WIB
Laba Emiten Peternakan (DEWI) Merosot 53,82% di Semester I-2023
Laba emiten peternakan DEWI turun (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Laba emiten peternakan PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) turun tajam pada semester I 2023. Laba bersih DEWI turun 53,82% menjadi Rp2,33 miliar dari Rp5,05 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan, Kamis (28/9/2023), perseroan juga mencatatkan penurunan penjualan sebesar 43,76% menjadi Rp31,25 miliar dari sebelumnya sebesar Rp55,58 miliar.

Penjualan ayam karkas mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp17,11 miliar dan ayam broiler komersial mencatatkan penjualan sebesar Rp14,14 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan perseroan turun menjadi Rp24,45 miliar dari sebelumnya sebesar Rp47,38 miliar. Sedangkan, beban umum dan administrasi naik dari Rp2,65 miliar menjadi Rp3,33 miliar.

Sementara itu, total nilai aset DEWI hingga Juni 2023 tercatat tumbuh 7,05% menjadi Rp171,50 miliar dari posisi akhir tahun 2022 yang sebesar Rp160,20 miliar. Adapun, liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp24,61 miliar dan ekuitas sebesar Rp146,88 miliar.

Halaman:
1 2
