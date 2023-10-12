Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Buka Lagi 10 November 2023? Ini Faktanya

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:45 WIB
TikTok Shop Buka Lagi 10 November 2023? Ini Faktanya
Tiktok shop dikabarkan diluncurkan pada 10 November (Foot: Reuters)
JAKARTATiktok shop dikabarkan buka lagi pada 10 November 2023. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menutup layanan jual beli di Tiktok Shop sejak 4 Oktober 2023.

Beredar informasi bahwa TikTok Shop akan kembali dibuka mulai bulan depan, tepatnya tanggal 10 November 2023.

Hal ini ramai diperbincangkan di media sosial X (Twitter). Kabar ini menyebabkan sejumlah netizen menjadi heboh.

"Katanya tiktok shop bakal buka lagi 10 November? Bener gak sih," ujar akun X @anothernanax**

Hanya saja, kabar terkait dibukanya kembali TikTok Shop belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh pemerintah. Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rifan Ardianto menyebut bahwa pihaknya belum menerima komunikasi atau informasi soal pembukaan TikTok Shop ini.

