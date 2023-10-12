Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Penyeberangan Modern, Menhub Ungkap Bukti Digitalisasi ASDP

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:25 WIB
Industri Penyeberangan Modern, Menhub Ungkap Bukti Digitalisasi ASDP
Menhub Budi Karya Sumadi bahas bukti digitalisasi ASDP dalam industri penyeberangan modern. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengapresiasi transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP telah berhasil melakukan peningkatan dalam industri penyeberangan yang modern khususnya pada segi digitalisasi dengan menerapkan system cashless dan online ticketing pada pelayanannya,” kata Menhub dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

 BACA JUGA:

Menhub juga menekankan bahwa ASDP tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jasa melalui konektivitas di wilayah nusantara, namun juga telah berkontribusi dalam mendukung sektor pariwisata di Indonesia dengan adanya pembangunan Kawasan Bakauheni Harbour City dan Kawasan Terintegrasi Marina Labuan Bajo.

Sementara itu, dalam peluncuran buku ASDP, Menhub mengatakan ini merupakan salah satu bukti keberhasilan ASDP dalam meningkatkan transformasi khususnya pada sektor penyeberangan.

 BACA JUGA:

”Saya senang sekali dan mengapresiasi atas peluncuran buku transformasi bisnis ASDP yang merekam kiprah perjalanan ASDP," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208/pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156086/pelabuhan-O3gK_large.jpg
Pengusaha Buka Suara soal Macet Parah di Pelabuhan Ketapang Imbas 15 Kapal Dilarang Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153535/kapal_asdp-W7tk_large.jpg
Alur Pelabuhan Dikeruk, Penyeberangan Bengkulu-Enggano Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151264/pelabuhan-yctf_large.jpg
558 Ribu Tiket Terjual, Diskon Tarif Pelabuhan Tingkatkan Penyeberangan saat Libur Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151230/pelabuhan-kImL_large.jpg
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Kembali Beroperasi Kembali pada Awal Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151219/pelabuhan-Y0U6_large.jpg
Pelabuhan di Indonesia Jadi Etalase Ekonomi Perikanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement