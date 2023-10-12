Industri Penyeberangan Modern, Menhub Ungkap Bukti Digitalisasi ASDP

JAKARTA - Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengapresiasi transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP telah berhasil melakukan peningkatan dalam industri penyeberangan yang modern khususnya pada segi digitalisasi dengan menerapkan system cashless dan online ticketing pada pelayanannya,” kata Menhub dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

BACA JUGA:

Menhub juga menekankan bahwa ASDP tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jasa melalui konektivitas di wilayah nusantara, namun juga telah berkontribusi dalam mendukung sektor pariwisata di Indonesia dengan adanya pembangunan Kawasan Bakauheni Harbour City dan Kawasan Terintegrasi Marina Labuan Bajo.

Sementara itu, dalam peluncuran buku ASDP, Menhub mengatakan ini merupakan salah satu bukti keberhasilan ASDP dalam meningkatkan transformasi khususnya pada sektor penyeberangan.

BACA JUGA:

”Saya senang sekali dan mengapresiasi atas peluncuran buku transformasi bisnis ASDP yang merekam kiprah perjalanan ASDP," katanya.