7 Tips Naik LRT Jabodebek yang Kini Sepi Penumpang

JAKARTA - Manajemen LRT Jabodetabek memberikan tips supaya masyarakat mudah dan nyaman saat menaiki layanan transportasi berbasi rel ini.

Dengan masa pengoperasian yang masih baru, masih banyak juga masyarakat bingung bagaimana cara menaiki LRT.

BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab LRT Jabodebek Sepi Penumpang

Berikut langkah-langkah yang harus diikuti masyarakat saat naik LRT Jabodebek:

1.Membawa kartu uang elektronik, dan dapat dipastikan saldo yang kamu miliki cukup.

2. Jika saldo dari kartu yang dimiliki kurang maka silahkan isi saldo di divending machine atau bisa top up di loket kereta. Selain itu juga dapat di scan barcode dari aplikasi KAI.

3. Tap atau scan in di stasiun keberangkatan agar bisa masuk sebagai data penumpang. Apabila kartu gagal untuk di akses jangan segan langsung hubungi petugas di loket.

4. Silahkan menunggu kedatangan kreta di peron. Biasanya telah disediakan tempat duduk untuk menunggu kereta. Demikian dikutip dari Instagram lrt.jabodetabek.