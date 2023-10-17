Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Boikot Produk dan Perusahaan yang Beroperasi Bisa Tekan Ekonomi Israel?

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |06:06 WIB
Boikot Produk dan Perusahaan yang Beroperasi Bisa Tekan Ekonomi Israel?
Daftar barang Israel yang diboikot. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA - Deretan produk Israel yang diboikot oleh konsumen sedunia perlu diketahui.

Konflik di Gaza dan tingginya jumlah korban tewas Palestina telah memicu gerakan global yang semakin keras dalam bentuk boikot terhadap produk - produk Israel.

 BACA JUGA:

Gerakan ini dipimpin oleh Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) dengan tujuan memberikan tekanan ekonomi pada Israel dan perusahaan - perusahaan multinasional yang beroperasi di sana.

Gerakan BDS mengeluarkan seruan untuk lima tindakan yang dapat diambil oleh pendukung dunia untuk mengakhiri pendudukan Israel.

 BACA JUGA:

Tindakan tersebut termasuk mendorong embargo militer Israel, memobilisasi komunitas lokal. Serta memutuskan hubungan dengan Israel dan perusahaan yang mendukung pendudukannya di Palestina.

Berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sasaran aksi boikot tanpa kekerasan oleh BDS.

1. Elbit Systems

2. Hewlett-Packard

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement