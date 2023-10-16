Advertisement
INSPIRASI BISNIS

5 Startup Israel yang Mendunia, Ada yang Sering Dipakai di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |13:03 WIB
5 Startup Israel yang Mendunia, Ada yang Sering Dipakai di Indonesia
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA- Setidaknya ada lima startup Israel yang mendunia ini ternyata dipakai oleh beberapa negara.

Saat ini. Apalagi, Israel telah muncul sebagai ekosistem startup dan pusat pendiri terkemuka dunia dalam beberapa tahun terakhir, menghasilkan lebih banyak perusahaan yang sukses dan inovatif dibandingkan sebagian besar negara maju.

Selain itu Israel juga menyediakan berbagai inisiatif dan program untuk membantu wirausahawan memperoleh pendanaan dan modal awal.

Sehingga semakin besar peluang bagi perusahaan rintisan yang menjanjikan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk mulai berkembang untuk membangun startup.

Berikut lima startup Israel yang mendunia dilansir dari Startupsavant:

1. Firebolt

Startup ini telah mengembangkan platform pergudangan data cloud yang memungkinkan organisasi dan pengguna menyederhanakan akses ke wawasan berharga dan kemampuan analisis mereka.

Dalam hal menskalakan analitik untuk kasus penggunaan yang lebih besar, mungkin sulit untuk mengoptimalkan dan mengatasi semua hambatan yang dapat terjadi.

Untungnya, dengan menggunakan Firebolt, pengguna bisa mendapatkan analisis sub-detik dan sangat bersamaan atas kumpulan data yang besar dan memanfaatkan teknologi komputasi dan teknologi penyimpanan Firebolt yang dioptimalkan hingga potensi maksimalnya.

Halaman:
1 2 3
