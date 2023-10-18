IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.823 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, panic selling terlihat mereda, IHSG pun mengalami rebound pada perdagangan kemarin.

"Penguatan IHSG tidak lepas dari menguatnya saham-saham new big caps, seperti BREN, PGEO, dll. Terbantu oleh sebagian saham-saham big caps lainnya yang selama ini memang penopang indeks, dan akhirnya IHSG berhasil kembali ke zona hijau," tulis William dalam analisisnya, Rabu (18/10/2023).

Menurut William, meskipun nampak menjanjikan namun penguatan IHSG kemarin tidak disertai dengan peningkatan nilai transaksi.

"Nilai transaksi justru malah menurun di perdagangan kemarin, sehingga belum mengindikasikan bahwa pergerakan IHSG sudah kokoh menuju 7000," kata dia.

Untuk faktor teknikal, belum ada indikasi baru yang tercermin pada IHSG, sejauh ini terlihat pergerakan yang cenderung melemah namun masih dalam tren sideways sepanjang tahun.