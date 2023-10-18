Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa Akun Maxim Saya Tidak Dapat Orderan?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:01 WIB
Kenapa Akun Maxim Saya Tidak Dapat Orderan?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengupas alasan kenapa akun Maxim saya tidak dapat orderan. Hal ini terkadang dikeluhkan oleh driver yang tidak kunjung mendapatkan pesanan meskipun saat jam sibuk.

Untuk itu mitra driver Maxim juga penting mengetahui beberapa penyebab kenapa akun driver Maxim menjadi anyep dan tentu saja berimbas ke sepinya orderan Maxim dan ini rutin driver alami setiap bulannya.

Berikut ini alasan kenapa akun Maxim saya tidak dapat orderan:

1. Saldo Driver Maxim Kurang

Minimnya saldo di akun driver Maxim tidak bisa menerima orderan Maxim yang disesuaikan dengan jumlah saldo setelah di potong dengan komisi maxim.

Hal ini yang harus diperhatikan driver Maxim agar akunnya tidak anyep dan pastinya ketersedian saldo Maxim harus lebih banyak agar akun driver Maxim punya peluang besar menerima semua tarif perjalanan Maxim.

Halaman:
1 2 3
