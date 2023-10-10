Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Maxim Indonesia soal Hubungan dengan Rusia? Ini Faktanya

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |15:23 WIB
Maxim Indonesia soal Hubungan dengan Rusia? Ini Faktanya
Maxim Bukan Ojek Online dari Rusia. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Maxim Indonesia buka suara soal platform layanan transportasi daring dari Rusia. Maxim menegaskan terjadi miskonsepsi yang beredar tentang hubungannya dengan pemilik di Rusia.

Maxim beroperasi di bawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia, telah menyediakan berbagai layanan yang mencakup transportasi (motor dan mobil), pengiriman, kargo, spa, kebersihan, makanan, dan pengiriman barang di lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, Maxim juga memperkenalkan layanan pijat dan Spa pada bulan Desember 2020.

"Mengenai Maxim milik Rusia itu salah. Karena kami berdiri sendiri di PT Teknologi Perdana Indonesia dan tidak berafiliasi dengan luar," ujar Public Relations Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir kepada Okezone.

Dengan demikian, informasi yang berkembang di masyarakat mengenai kaitan Maxim Indonesia dengan pemilik di Rusia tidak tepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement