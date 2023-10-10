Maxim Indonesia soal Hubungan dengan Rusia? Ini Faktanya

JAKARTA - Maxim Indonesia buka suara soal platform layanan transportasi daring dari Rusia. Maxim menegaskan terjadi miskonsepsi yang beredar tentang hubungannya dengan pemilik di Rusia.

Maxim beroperasi di bawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia, telah menyediakan berbagai layanan yang mencakup transportasi (motor dan mobil), pengiriman, kargo, spa, kebersihan, makanan, dan pengiriman barang di lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, Maxim juga memperkenalkan layanan pijat dan Spa pada bulan Desember 2020.

"Mengenai Maxim milik Rusia itu salah. Karena kami berdiri sendiri di PT Teknologi Perdana Indonesia dan tidak berafiliasi dengan luar," ujar Public Relations Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir kepada Okezone.

Dengan demikian, informasi yang berkembang di masyarakat mengenai kaitan Maxim Indonesia dengan pemilik di Rusia tidak tepat.