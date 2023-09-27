Cara Perhitungan Rating Driver Maxim

JAKARTA – Cara perhitungan rating driver Maxim. Seiring dengan berkembangnya teknologi, bisnis transportasi daring semakin merajalela.

Salah satunya adalah platform Maxim, yang telah menjadi andalan bagi para pengguna yang mencari layanan transportasi yang nyaman.

Tidak hanya memanjakan pelanggan, Maxim juga memberikan peluang bagi para pengemudi untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Rating pengemudi Maxim adalah jantung dari kesuksesan mereka di platform ini. Dalam berbagai sumber, Rabu, (27/9/2023) Okezone telah memberikan rahasia di balik perhitungan rating driver Maxim yang akan membantu pengemudi meraih kesuksesan di balik layar.

Rating Driver Maxim: Mengapa Penting?