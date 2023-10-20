IPO, Ikapharmindo Putramas Bidik Dana Rp60,64 Miliar

JAKARTA - PT Ikapharmindo Putramas Tbk bakal menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 336,93 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Adapun harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp160-Rp180 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp60,64 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai atau Employee Stock Allocation (ESA), dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 100.000 saham atau sebanyak 0,03% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.

Perihal penggunaan dana, sebesar 50% dana IPO akan digunakan untuk belanja barang modal dengan rincian, sebesar 66,67% akan dialokasikan untuk renovasi gedung pabrik perseroan di Rancaekek, Sumedang. Adapun, renovasi pabrik tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas produksi perseroan pada 2024 mendatang.

Kemudian, sekitar 33,33% dialokasikan untuk pembelian mesin kepada pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi kegiatan usaha perseroan yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024.