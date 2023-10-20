MNC Sekuritas dan BNI Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana di Universitas Dhyana Pura Bali

MNC Sekuritas berikan edukasi pasar modal ke mahasiswa (Foto: MNC Media)

BALI - MNC Sekuritas bersama BNI Asset Management dalam penyelenggaraan edukasi pasar modal, khususnya reksa dana, di Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA), Bali pada Jumat (20/10/2023).

MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah kegiatan edukasi pasar modal pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

Acara edukasi ini dibuka oleh Dekan Fakultas Bisnis, Pariwisata, Pendidikan, dan Humaniora UNDHIRA Gusti Ngurah Joko Adi Negara, dilanjutkan penyampaian edukasi oleh Capital Market Consultant BEI Kantor Perwakilan Bali Luh Gede Krisna Handayani, Manajer Channel Distribusi BNI Asset Management Amelia Sintama, serta Branch Manager MNC Sekuritas Bali Anak Agung Ayu Mirah Darmiyathi. Acara yang menutup rangkaian edukasi MNC Sekuritas di Bali ini disambut antusias oleh 175 peserta.

Branch Manager MNC Sekuritas Bali Anak Agung Ayu Mirah Darmiyathi menyampaikan bahwa UNDHIRA merupakan salah satu Galeri Investasi yang bermitra dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2018. Saat ini MNC Sekuritas memiliki tujuh Galeri Investasi di Bali.

“Tidak hanya menyediakan aplikasi MotionTrade sebagai platform untuk investasi saham dan reksa dana, MNC Sekuritas juga memberikan edukasi mengenai pengetahuan dasar investasi kepada mahasiswa sehingga mereka terbiasa menerapkan manajemen keuangan dan kebiasaan baik investasi sejak dini,” kata Mirah.