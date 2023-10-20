Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas dan BNI Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana di Universitas Dhyana Pura Bali

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:12 WIB
MNC Sekuritas dan BNI Asset Management Beri Edukasi Reksa Dana di Universitas Dhyana Pura Bali
MNC Sekuritas berikan edukasi pasar modal ke mahasiswa (Foto: MNC Media)
A
A
A

BALI - MNC Sekuritas bersama BNI Asset Management dalam penyelenggaraan edukasi pasar modal, khususnya reksa dana, di Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA), Bali pada Jumat (20/10/2023).

MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah kegiatan edukasi pasar modal pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

Acara edukasi ini dibuka oleh Dekan Fakultas Bisnis, Pariwisata, Pendidikan, dan Humaniora UNDHIRA Gusti Ngurah Joko Adi Negara, dilanjutkan penyampaian edukasi oleh Capital Market Consultant BEI Kantor Perwakilan Bali Luh Gede Krisna Handayani, Manajer Channel Distribusi BNI Asset Management Amelia Sintama, serta Branch Manager MNC Sekuritas Bali Anak Agung Ayu Mirah Darmiyathi. Acara yang menutup rangkaian edukasi MNC Sekuritas di Bali ini disambut antusias oleh 175 peserta.

Branch Manager MNC Sekuritas Bali Anak Agung Ayu Mirah Darmiyathi menyampaikan bahwa UNDHIRA merupakan salah satu Galeri Investasi yang bermitra dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2018. Saat ini MNC Sekuritas memiliki tujuh Galeri Investasi di Bali.

“Tidak hanya menyediakan aplikasi MotionTrade sebagai platform untuk investasi saham dan reksa dana, MNC Sekuritas juga memberikan edukasi mengenai pengetahuan dasar investasi kepada mahasiswa sehingga mereka terbiasa menerapkan manajemen keuangan dan kebiasaan baik investasi sejak dini,” kata Mirah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115/mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement