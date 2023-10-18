Dukung Bulan Inklusi Keuangan, MNC Sekuritas Kembali Gelar Edukasi Reksa Dana

JAKARTA – MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal ke berbagai segmen masyarakat.

Setelah sukses menggelar Pekan Reksa Dana pada 2022 yang diikuti lebih dari 3.000 peserta, MNC Sekuritas kembali menggelar rangkaian kegiatan edukasi reksa dana pada bulan Oktober 2023.

Gelaran tahun ini mengangkat judul “Having Fund 2023” dengan tema “Cerdas Reksa Dana”. Rangkaian kegiatan diselenggarakan di Galeri Investasi MNC Sekuritas di beberapa kota, di antaranya Bali (18-20 Oktober 2023), Jakarta (24 Oktober 2023), Yogyakarta (25 Oktober 2023), dan beberapa kota lainnya di Indonesia.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan, kegiatan literasi dan inklusi reksa dana tahun ini menggandeng beberapa mitra Manajer Investasi yaitu BNI Asset Management, Sequis Asset Management, Sucorinvest Asset Management, dan beberapa manajer investasi lainnya.

Susy berharap, kegiatan yang juga didukung penuh oleh Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ini dapat menciptakan investor muda yang cerdas dan menjadi agen perubahan bagi keluarga maupun lingkungan terdekatnya.

“Kegiatan edukasi pasar modal offline dan online secara berkesinambungan digelar, tidak hanya di Bulan Inklusi, tapi juga di sepanjang tahun. Dari awal 2023 hingga saat ini MNC Sekuritas telah menggelar lebih dari 630 kegiatan edukasi pasar modal yang diikuti oleh lebih dari 50 ribu peserta. Dengan 163 produk reksa dana dari 33 Manajer Investasi di aplikasi MotionTrade, investor memiliki beragam pilihan investasi mulai dari Rp1.000. Selain produk reksa dana konvensional, MotionTrade juga menyediakan 30 produk reksa dana syariah bagi mereka yang memiliki preferensi investasi syariah,” jelas Susy, Rabu (18/10/2023).

Jumlah investor yang bertransaksi reksa dana di aplikasi MotionTrade YTD September 2023 tumbuh hingga 94% dibandingkan saat peluncuran di tahun 2021. Nilai transaksi reksa dana di MotionTrade per 29 September 2023 juga mencapai 19x lipat dibandingkan per 28 Desember 2021.