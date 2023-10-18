Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Antara)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup menguat dengan munculnya volume pembelian, namun masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati area support berikutnya yang berada di 6.839, apabila IHSG break area tersebut maka IHSG terkonfirmasi sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (ii).

"Hal tersebut akan membawa IHSG ke rentang area 6.747-6.820 sebagai target koreksi berikutnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (18/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.839, 6.823 dan resistance 6.992, 7.046.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADMR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 248-252

Target Price: 262, 278

Stoploss: below 244