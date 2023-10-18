Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:32 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Antara)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup menguat dengan munculnya volume pembelian, namun masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati area support berikutnya yang berada di 6.839, apabila IHSG break area tersebut maka IHSG terkonfirmasi sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (ii).

"Hal tersebut akan membawa IHSG ke rentang area 6.747-6.820 sebagai target koreksi berikutnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (18/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.839, 6.823 dan resistance 6.992, 7.046.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADMR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 248-252

Target Price: 262, 278

Stoploss: below 244

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement