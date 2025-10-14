MNC Sekuritas Dukung Literasi Keuangan untuk Murid SMK, Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol dan Paylater

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan literasi keuangan generasi muda, MNC Sekuritas berpartisipasi dalam kegiatan Literasi Keuangan untuk pelajar SMK yang diselenggarakan pada Selasa (14/10/2025) di SMK Negeri 41 Jakarta secara hybrid. Kegiatan ini mengusung tema “Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol, dan Paylater”.

Dalam kegiatan ini, Head of Education and Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal turut hadir sebagai salah satu pembicara dan memberikan edukasi.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta SMK Negeri 41 Jakarta sebagai salah satu Galeri Investasi Edukasi binaan MNC Sekuritas. Inisiatif ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membekali pelajar SMK dengan pemahaman keuangan yang sehat dan bijak di era digital.

Dalam sambutannya, Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek Nuning Isnainijati menyampaikan bahwa era digital menghadirkan berbagai kemudahan sekaligus tantangan. Di balik kemudahan tersebut, tersembunyi pula sejumlah risiko yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, para pelajar diharapkan dapat menjadi lebih cerdas dan berhati-hati dalam memanfaatkan layanan keuangan digital agar terhindar dari jebakan keuangan yang dapat merugikan masa depan mereka.

“Asahlah kemampuan dalam mengatur keuangan, menabung, dan berinvestasi secara bijak. Ingat, masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu hari ini,” katanya.

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Arie Wibowo Khurniawan mengatakan bahwa literasi terhadap keuangan sangat diperlukan untuk membekali murid SMK di Indonesia agar tidak terjebak pada pinjaman online yang illegal serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola uang.

“Kami berharap ke depan murid-murid SMK dapat menjadi kaya karena keahlian dan kemampuan belajar mengelola uang dan berinvestasi. Oleh karena itu, selain belajar mengelola uang, kita juga harus mampu menjaga nilai uang dengan investasi,” ujar Arie.