Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Terkoreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:50 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Terkoreksi
IHSG Rawan Koreksi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.900, 6.839 dan resistance 6.992, 7.046.

Sebelumnya ditutup terkoreksi 0,1% ke 6,926 dan masih disertai oleh munculnya volume penjualan, pergerakan IHSG pun kembali berada di bawah MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu menembus 7.055, maka pergerakan IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (ii).

"Sehingga pergerakan IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.747-6.820," tulis MNC Sekuritas.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BIRD - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,030-2,100

Target Price: 2,160, 2,270

Stoploss: below 1,990

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912610/hutama-karya-sulap-rugi-jadi-laba-rp34-miliar-dNLq6MYPyI.jpg
Hutama Karya Sulap Rugi Jadi Laba Rp34 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912095/ihsg-berpotensi-ke-level-rp6-800-di-awal-november-2023-tCv32WCtZl.jfif
IHSG Berpotensi ke Level 6.800 di Awal November 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911536/ihsg-turun-0-51-ke-level-6-701-di-jeda-makan-siang-nIXsT2Y5IT.jpg
IHSG Turun 0,51% ke Level 6.701 di Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911426/182-saham-menguat-ihsg-dibuka-naik-ke-6-737-x30rkFhwMI.jfif
182 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 6.737
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911367/ihsg-diprediksi-masih-di-zona-merah-simak-analisanya-e4ertP7Llz.jfif
IHSG Diprediksi Masih di Zona Merah, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/278/2911036/376-saham-merah-ihsg-hari-ini-melemah-ke-level-6-735-WrFpLtkV0n.jpeg
376 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.735
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement