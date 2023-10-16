Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Terkoreksi

JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.900, 6.839 dan resistance 6.992, 7.046.

Sebelumnya ditutup terkoreksi 0,1% ke 6,926 dan masih disertai oleh munculnya volume penjualan, pergerakan IHSG pun kembali berada di bawah MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu menembus 7.055, maka pergerakan IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (ii).

"Sehingga pergerakan IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.747-6.820," tulis MNC Sekuritas.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BIRD - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,030-2,100

Target Price: 2,160, 2,270

Stoploss: below 1,990