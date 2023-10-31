Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

182 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 6.737

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |09:30 WIB
182 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 6.737
IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,02% ke level 6.737,32 di awal perdagangan.

Indeks masih bertahan di zona hijau sebesar 0,11% di 6.743,57 dalam semenit awal. Sebanyak 182 saham menguat, 131 melemah, dan 227 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp270,74 miliar, dari net-volume 521,55 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,10% di 890,23, indeks JII menguat 0,06% di 522,93, indeks MNC36 menanjak 0,05% di 345,39, sedangkan IDX30 tumbuh 0,17% di 458,82.

Mayoritas sektor bertahan di zona hijau antara lain keuangan 0,07%, infrastruktur 0,65%, kesehatan 0,27%, bahan baku 0,10%, konsumer nonsiklikal 0,09%, industri 0,02%, teknologi 0,13%, konsumer siklikal 0,31%, dan properti 0,70%. Sedangkan pemberatnya adalah energi 0,32%, dan transportasi 0,07%.

