IHSG Berpotensi ke Level 6.800 di Awal November 2023

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. IHSG akan naik ke level 6.800

Peluang ini bakal melanjutkan performa indeks sesi sebelumnya yang menguat 0,24% di 6.752.

Secara teknikal indeks mengalami rebound setelah menyentuh 6.666,41 pada Rabu kemarin. Level support yang patut dijaga berada di 6.650.

"Dengan konfirmasi rebound ke atas 6.750, maka IHSG berpotensi melanjutkan rebound ke kisaran 6.800," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Rabu (1/11/2023).