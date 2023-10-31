IHSG Ditutup Menguat ke 6.752 pada Akhir Oktober

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:29 WIB

IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (

Pada penutupan perdagangan, Selasa (31/10/2022), terdapat 252 saham menguat, 291 saham melemah dan 210 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,1 triliun dari 25,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,34% ke 892,343, indeks JII naik 1,1% ke 527,344, indeks IDX30 menguat 0,25% ke 459,19 dan indeks MNC36 melemah 0,29% ke 344,208.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 0,04%, barang baku 0,43%, industri 0,23%, non siklikal 0,39%, keuangan 0,23%, properti 0,86%, teknologi 2%, infrastruktur 1,87%, transportasi 0,3%. Sedangkan indeks yang melemah ada sektor siklikal 0,25% dan kesehatan 0,44%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 24,54% ke Rp406, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) naik 23,85% ke Rp161 dan saham PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) naik 22,22% ke Rp88.