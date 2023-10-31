Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 6.752 pada Akhir Oktober

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:29 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 6.752 pada Akhir Oktober
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (

">IHSG) ditutup menguat 16,31 poin atau 0,24% ke level 6.752,21 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Selasa (31/10/2023).

Pada penutupan perdagangan, Selasa (31/10/2022), terdapat 252 saham menguat, 291 saham melemah dan 210 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,1 triliun dari 25,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,34% ke 892,343, indeks JII naik 1,1% ke 527,344, indeks IDX30 menguat 0,25% ke 459,19 dan indeks MNC36 melemah 0,29% ke 344,208.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 0,04%, barang baku 0,43%, industri 0,23%, non siklikal 0,39%, keuangan 0,23%, properti 0,86%, teknologi 2%, infrastruktur 1,87%, transportasi 0,3%. Sedangkan indeks yang melemah ada sektor siklikal 0,25% dan kesehatan 0,44%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 24,54% ke Rp406, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) naik 23,85% ke Rp161 dan saham PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) naik 22,22% ke Rp88.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sentimen ihsg 2023 ihsg ditutup menguat IHSG Oktober 2023 IHSG Ditutup Riset Sekuritas Riset sekuritas
Follow Okezone di Google News
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183300/ihsg_sesi_i-L7gx_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183254/ihsg_menguat-gc25_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.412
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183143/ihsg_ditutup_menguat-7iRC_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,26 Persen ke Level 8.388
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183076/ihsg_sesi_i-6Qku_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,44 Persen ke 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183044/ihsg_menguat-4vrj_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Terpopuler
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/12/622/3183034/rupiah-iHFa_large.jpg
Cek Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000, Ini Kabar Terbaru dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/12/622/3183101/bsu_2025-w178_large.jpg
BSU Rp600.000 Cair di November 2025? Ini Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/13/320/3183239/purbaya-gNpA_large.jpg
Purbaya Kaget Harga Barang Impor Rp117 Ribu, Dijual Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/12/320/3183059/bsu_2025-cw0b_large.jpg
Apakah BSU Rp600.000 Akan Cair November 2025 atau Ditunda ke 2026?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/11/11/320/3182885/purbaya-plrR_large.jpg
Purbaya Ngerasa Digebukin Gegara Redenominasi Rupiah
Advertisement
Advertisement