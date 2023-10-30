Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

376 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.735

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:13 WIB
376 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.735
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah dan berakhir di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 22,90 poin atau 0,34% ke level 6.735,89.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Senin (30/10/2023), terdapat 175 saham menguat, 376 saham melemah dan 201 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,7 triliun dari 17,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,4% ke 889,345, indeks JII turun 1,4% ke 521,586, indeks IDX30 melemah 0,26% ke 458,035 dan indeks MNC36 melemah 0,21% ke 345,224.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor energi 1,76%, barang baku 0,79%, non siklikal 0,97%, siklikal 1,89%, kesehatan 2,35%, keuangan 0,4%, properti 0,35%, teknologi 0,81%, transportasi 0,93%. Sedangkan sektor yang menguat hanya sektor industri 0,13% dan infrastruktur 3,22%.

